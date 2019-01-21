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Участники бойни в цыганском поселке на Урале получили до десяти лет колонии 

РИА Новости + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Свердловский областной суд в понедельник приговорил участников перестрелки в цыганском поселке, в которой убили двух человек и ранили больше десяти, к срокам от 1,5 лет условно до 10 в колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Девятнадцать фигурантов признаны виновными по разным частям статьи УК РФ "Организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках". Один из них — это организатор побоища Дмитрий Пестриков, получивший 8,5 лет колонии строгого режима, следует из приговора.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Массовая драка со стрельбой произошла в Екатеринбурге на улице Депутатской вечером 3 сентября 2016 года. По данным следствия, за день до этого Пестриков поругался с одним из потерпевших на дне рождения их общего знакомого, что и стало поводом для бойни.
У дома по улице Депутатская собрались 25 человек с ножами, битами, арматурами, травматическим и пневматическим оружием. Они начали избивать обидчика Пестрикова и двух его друзей (еще один смог убежать), те начали отстреливаться из "огнестрела". В итоге, два человека из числа нападавших умерли от травм в тот же день, еще больше 10 получили огнестрельные раны, но выжили.
До этого один из участников драки Руслан Оглы получил 5 лет и четыре месяца колонии строгого режима, его дело выделялось в отдельное производство.
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