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В России возбудили первое дело по новой статье УК 

Lenta.ru + ещё 3 41 минуту назад
Фото: страница Анастасии Шевченко в Facebook
В России впервые возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса — 284.1 («Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной»). Об этом сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.
По его словам, фигурантами дела стали активисты движения «Открытая Россия», у которых проходят обыски в Ростове-на-Дону и Казани.
«Интересно, что возбуждено дело именно в Ростове. Там же расследовалось единственное в стране уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента — в отношении главы организации "Женщины Дона" Валентины Череватенко. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления», — отмечает юрист.
По данным Telegram-канала «Правозащита Открытки», дело по новой статье возбуждено в отношении члена федерального совета движения из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко.
«В квартиру, где она живет с двумя своими детьми, пришли сегодня рано утром. В Ростове также сейчас ведется обыск у координатора отделения Елены Меньшениной, активистов Антона Приходько, Ольги Зениной и Ирины Зениной», — говорится в сообщении.
В Казани обыск прошел по этому делу в квартире юриста движения Эльзы Нисанбековой, санкционированному Ростовским судом.
Новая статья 284.1 появилась в Уголовном кодексе в июне 2015 года. Она предусматривает ответственность граждан за деятельность иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории Российской Федерации. Уголовная ответственность предусмотрена для лиц, ранее привлекаемых к административной ответственности за аналогичные правонарушения от двух раз в течение одного года. К лицам, признанным виновными, может быть применен штраф в размере от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности. Однако лицо, добровольно прекратившее свою деятельность в нежелательной организации, может быть избавлено от уголовной ответственности.
27 апреля 2017 года сообщалось, что Министерство юстиции на основании решения Генпрокуратуры внесло зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» в перечень нежелательных организаций. Ведомство тогда заявляло, что запрет не должен коснуться «Открытой России», зарегистрированной в РФ.
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Происшествия , Павел Чиков , Анастасия Шевченко , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , Казань
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