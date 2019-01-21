Генпрокуратура не увидела оснований для допроса россиян по делу MH-17

Ранее издание Bellingcat опубликовало переговоры двух людей с позывными "Дельфин" и "Орион", имеющим непосредственное отношение к катастрофе. Позже журналисты заявили, что им удалось идентифицировать личности подозреваемых, ими оказались Николай Ткачёв и Олег Иванников.

На «сенсацию» отреагировали в Генпрокуратуре РФ , отметив, что уже слышали об опровержении данной версии в других СМИ, а также от самих «обвиняемых».

«На сегодняшний день не предоставлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан России к трагедии Boeing», — заявил Николай Винниченко, подчеркнув, что не видит оснований для допросов российских граждан.