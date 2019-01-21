Генпрокуратура не увидела оснований для допроса россиян по делу MH-17 

Заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко заявил РИА Новости, что не видит оснований для допроса российских граждан по делу о крушении малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. Речь идёт о главном инспекторе Центрального военного округа России Николае Ткачеве, и высокопоставленном офицере ГРУ Олеге Иванникове.
Ранее издание Bellingcat опубликовало переговоры двух людей с позывными "Дельфин" и "Орион", имеющим непосредственное отношение к катастрофе. Позже журналисты заявили, что им удалось идентифицировать личности подозреваемых, ими оказались Николай Ткачёв и Олег Иванников.
На «сенсацию» отреагировали в Генпрокуратуре РФ, отметив, что уже слышали об опровержении данной версии в других СМИ, а также от самих «обвиняемых».
«На сегодняшний день не предоставлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан России к трагедии Boeing», — заявил Николай Винниченко, подчеркнув, что не видит оснований для допросов российских граждан.
Малайзийский Boeing, выполнявший рейс «Амстердам — Куала-Лумпур» потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В катастрофе погибли 298 человек. Международная следственная группа заявила, что самолёт якобы сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который состоял на вооружении бригады военнослужащих из Курска. МИД РФ в ответ назвал заявления следователей голословными, а президент страны Владимир Путин подчеркнул, что Россия примет выводы специалистов только тогда, когда примет активное участие в расследовании, к которому российских специалистов не допускают.