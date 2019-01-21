Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Развратные девушки» в проруби шокировали общественность
«Развратные девушки» в проруби шокировали общественность

Стали известны подробности падения БТР в пропасть 

ТВ Центр + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бронетранспортер рухнул в ущелье реки Кодори в Абхазии. Инцидент произошел еще 18 января. Погибли три человека.
БТР с солдатами возвращался с полигона в пункт дислокации. На узком участке водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Под тяжестью машины грунт стал осыпаться и она рухнула в ущелье.
Как пишет URA.RU, травмы получили два человека. Еще трое погибли — водитель БТР, призывник из Челябинска Алексей Аниськин и срочник из Сызрани.
Причины происшествия выясняются. Вероятно, что случившееся будет оформлено, как ДТП.
ТВ Центр: последние новости
Россиянка трагически погибла во время отпуска на Мальдивах Неожиданные результаты экспертизы по делу дознавательницы из Уфы ФСБ выявила финансировавших ИГ "благотворителей"
Происшествия , Войска , Кавказ , Пожары , Абхазия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чубайс резко ответил Захаровой383
Российские военные погибли в Абхазии49
«Дональду Куку» предсказали быструю гибель в Черном море2
Получившая жалкое пособие женщина сделала заявление459
«Развратные девушки» в проруби шокировали общественность30
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:51
Чубайс резко ответил Захаровой
Политика
00:42
Получившая жалкое пособие женщина сделала заявление
Общество
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
02:57
«Развратные девушки» в проруби шокировали общественность
Общество
04:02
Заплутал: как пьяный солдат ВСУ оказался в Донецке
Украина В мире
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
00:07
Молодожены не прервали свадьбу, несмотря на пожар
Общество Происшествия
00:20
На Москве-реке произошло ЧП
Происшествия
01:14
Ольга Бузова рискнула здоровьем в день рождения
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение