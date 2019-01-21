Пьяный полицейский сбил двух женщин и уехал

Согласно сообщению МВД республики, ДТП с участием полицейского произошло 19 января в городе Ядрине. Мужчина, управляя автомобилем Kia, сбил двух женщин, которые шли по обочине в попутном направлении. Одна из них, 79-летняя пенсионерка, погибла на месте, вторая женщина, 67 лет, доставлена в больницу. Водитель скрылся с места ДТП.

Позже выяснилось, что за рулем находился старший следователь отдела МВД России по Ядринскому району. По предварительным данным, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

41-летний подозреваемый задержан. По факту ДТП назначена служебная проверка, полицейский отстранен от должности и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.