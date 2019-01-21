Из недостроенного цирка в Москве похитили реквизит на 900 тыс. рублей

Неизвестные похитили оборудование для аттракциона "Колесо смелости" и другой цирковой реквизит из недостроенного здания цирка на северо-западе Москвы . Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Преступление было совершено с 21 декабря по 18 января, однако известно о нем стало только сейчас. Неизвестные похитили из недостроенного цирка сценические костюмы, лебедку с блоками и тросом, а также оборудование и все необходимое для аттракциона "Колесо смелости". Ущерб составил 900 тыс. рублей", — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт кражи, отметив, что проводится доследственная проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

"Колесо смелости" — один из самых рискованных трюков в программе цирков. На высоте более 10 метров акробаты выполняют сложные фигуры в самом колесе и на его внешней стороне.