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Из недостроенного цирка в Москве похитили реквизит на 900 тыс. рублей 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные похитили оборудование для аттракциона "Колесо смелости" и другой цирковой реквизит из недостроенного здания цирка на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Преступление было совершено с 21 декабря по 18 января, однако известно о нем стало только сейчас. Неизвестные похитили из недостроенного цирка сценические костюмы, лебедку с блоками и тросом, а также оборудование и все необходимое для аттракциона "Колесо смелости". Ущерб составил 900 тыс. рублей", — сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт кражи, отметив, что проводится доследственная проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.
"Колесо смелости" — один из самых рискованных трюков в программе цирков. На высоте более 10 метров акробаты выполняют сложные фигуры в самом колесе и на его внешней стороне.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
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