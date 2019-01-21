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В районе Туапсе нашли шлюпку с телом капитана затонувшего в Турции судна 

ТАСС + ещё 10 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проверят найденную в нейтральных водах Черного моря шлюпку с телом мужчины, предположительно капитана затонувшего 7 января в Турции судна "Волго-Балт — 214". Об этом сообщил ТАСС в пресс-службе ведомства.
"По предварительным данным, 19 января примерно в 15:40 в нейтральных водах Черного моря примерно в 70-100 милях от берега города Туапсе членами экипажа судна NURS обнаружен труп мужчины, находящийся в шлюпке, предположительно принадлежащей теплоходу "Волго-Балт". Шлюпка с находящимся на борту мужчиной была отбуксирована в 415-й район якорной стоянки порта Новороссийск для дальнейшей транспортировки", — сообщили в пресс-службе ведомства.
В управлении СК отметили, что в настоящее время проведен осмотр тела и судна, устанавливается личность мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что, предположительно, в шлюпке обнаружено тело капитана затонувшего 7 января в Турции судна "Волго-Балт — 214".
Судно типа "Волго-Балт", которое следовало из российского порта Азов и перевозило уголь, затонуло 7 января в 148 км от северо-восточной черноморской провинции Самсун. Судно ходило под флагом Панамы и принадлежало турецкой компании. На борту затонувшего судна находились 11 граждан Украины и двое граждан Азербайджана. Семеро членов экипажа были спасены, еще шестеро погибли.
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Комментарии1
Происшествия , СКР , Новороссийский морской торговый порт , ИТАР-ТАСС , Туапсе , Турция
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