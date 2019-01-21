Арестована директор психоневрологического интерната

Директору психоневрологического интерната в Брянской области выдвинуто обвинение в коррупции.

По данным Следственного комитета, Анна Радчинская обвиняется в получении взятки в размере более 400 тысяч рублей. За эти деньги она должна была заключить договоры о поставках коммерческой фирмой в интернат продуктов питания и других товаров. Взятку он получила от этой самой фирмы.