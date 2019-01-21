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Арестована директор психоневрологического интерната 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Директору психоневрологического интерната в Брянской области выдвинуто обвинение в коррупции.
По данным Следственного комитета, Анна Радчинская обвиняется в получении взятки в размере более 400 тысяч рублей. За эти деньги она должна была заключить договоры о поставках коммерческой фирмой в интернат продуктов питания и других товаров. Взятку он получила от этой самой фирмы.
Ранее News.ru писал о том, что правоохранительные органы просят Нагатинский суд Москвы арестовать Анастасию Вашукевич, известную под псевдонимом Настя Рыбка, и Александра Кириллова (Алекс Лесли), которые обвиняются во вовлечении в занятие проституцией.
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Происшествия , МВД , Брянская Область
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