Россиянка погибла на Мальдивах во время дайвинга

Российская туристка утонула на Мальдивских островах во время погружения с аквалангом, сообщили агентству «Интерфакс» в компании «Экзотик Тайм», организовавшей погружение.

Инцидент произошел возле атолла Ари во время погружения с яхты.

«Российская туристка в воскресенье утонула во время погружения с аквалангом, это несчастный случай. Ей было 37 лет», — сказала генеральный директор компании Вероника Бирман.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

По словам Бирман, у россиянки была страховка, которая должна покрыть репатриацию. Туристка купила в компании групповой дайв-тур с 19 по 26 января.

Напомним, в ноябре 2018 года на Кипре умерла 67-летняя россиянка. Путешественницу без сознания обнаружили люди, проводившие свой отпуск в деревне Киссонерга. Женщину увезли в госпиталь, однако она скончалась.