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Россиянка погибла на Мальдивах во время дайвинга 

Мир24 + ещё 2 51 минуту назад
Фото: «Мир 24» / Светлана Родина
Российская туристка утонула на Мальдивских островах во время погружения с аквалангом, сообщили агентству «Интерфакс» в компании «Экзотик Тайм», организовавшей погружение.
Инцидент произошел возле атолла Ари во время погружения с яхты.
«Российская туристка в воскресенье утонула во время погружения с аквалангом, это несчастный случай. Ей было 37 лет», — сказала генеральный директор компании Вероника Бирман.
Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
По словам Бирман, у россиянки была страховка, которая должна покрыть репатриацию. Туристка купила в компании групповой дайв-тур с 19 по 26 января.
Напомним, в ноябре 2018 года на Кипре умерла 67-летняя россиянка. Путешественницу без сознания обнаружили люди, проводившие свой отпуск в деревне Киссонерга. Женщину увезли в госпиталь, однако она скончалась.
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Происшествия , Интерфакс , Мальдивы
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