В санатории под Пензой более 40 детей заболели кишечной инфекцией

Острой кишечной инфекцией в санатории "Надежда" в Пензенской области заболели более 40 детей, из них трое находятся в больнице, сообщило в понедельник областное управление Роспотребнадзора

Ранее управление сообщило, что среди детей, отдыхающих в оздоровительную смену в ООО "Санаторий "Надежда" в селе Ульяновка Кузнецкого района, в субботу зарегистрирована вспышки острой кишечной инфекции. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

"Всего пострадавших — 44 человека. Три ребенка находятся на лечении в ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная детская больница… В настоящее время основной рабочей версией эпидрасследования является пищевой путь передачи", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, организовано лабораторное обследование заболевших, контактных лиц, работников пищеблока, в санатории отобраны для лабораторного исследования суточная проба еды, пробы исходных продуктов, питьевой воды, смывы, дезинфицирующее средства.

"Составлен протокол о приостановке деятельности ООО "Санаторий "Надежда". Материалы дела направляются в суд… Составлены протоколы об административном правонарушении на юридическое лицо и ответственных должностных лиц", — отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что до момента выезда детей в санатории введен карантин, за всеми отдыхающими ведется медицинское наблюдение, проводится текущая дезинфекция.