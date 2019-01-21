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В санатории под Пензой более 40 детей заболели кишечной инфекцией 

РИА Новости + ещё 3 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Острой кишечной инфекцией в санатории "Надежда" в Пензенской области заболели более 40 детей, из них трое находятся в больнице, сообщило в понедельник областное управление Роспотребнадзора.
Ранее управление сообщило, что среди детей, отдыхающих в оздоровительную смену в ООО "Санаторий "Надежда" в селе Ульяновка Кузнецкого района, в субботу зарегистрирована вспышки острой кишечной инфекции. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.
"Всего пострадавших — 44 человека. Три ребенка находятся на лечении в ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная детская больница… В настоящее время основной рабочей версией эпидрасследования является пищевой путь передачи", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, организовано лабораторное обследование заболевших, контактных лиц, работников пищеблока, в санатории отобраны для лабораторного исследования суточная проба еды, пробы исходных продуктов, питьевой воды, смывы, дезинфицирующее средства.
"Составлен протокол о приостановке деятельности ООО "Санаторий "Надежда". Материалы дела направляются в суд… Составлены протоколы об административном правонарушении на юридическое лицо и ответственных должностных лиц", — отмечается в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что до момента выезда детей в санатории введен карантин, за всеми отдыхающими ведется медицинское наблюдение, проводится текущая дезинфекция.
"По факту выезда отдыхающих будет проведена заключительная дезинфекция в санатории силами бригады отдела очаговой дезинфекции ГБУЗ "Областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи", — говорится в сообщении.
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Происшествия , Роспотребнадзор , Пенза , Пензенская Область , Ульяновка
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