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Мужчину и ребёнка в затонувшем авто на Амуре не нашли 

News.ru + ещё 4 21 января 2019
Фото: facebook.com/MchsRussia
Спасателям не удалось найти людей в затонувшей машине в Хабаровском крае. Двери авто были заблокированы, салон пуст. Ранее выдвигалась версия, что внутри находятся тела 6-летнего мальчика и его отца, которые пропали в середине декабря.
Автомобиль с мужчиной и ребёнком провалился под лёд в 500 метрах от грузового пирса на Амуре возле села Троицкое. Заявление в полицию о пропаже родных написала жена. Машину обнаружили спустя почти месяц.
«22 января водолаз погрузился под воду на глубину 6 метров. В ходе обследования он установил: согласно номерам это тот самый автомобиль, который искали, двери в машине заблокированы, внутри автомобиль пуст», — говорится в сообщении Дальневосточного регионального отряда МЧС РФ.
Отмечается, что вся полученная информация анализируется, рассматриваются варианты дальнейших поисков.
Как писал News.ru, в конце декабря 2018 года в Хабаровском крае пропали четверо рыбаков. Исчезнувшие жители Хабаровска и села Некрасовка выехали из посёлка Де-Кастри на автомобиле Mitsubishi Montero на зимнюю рыбалку.
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Происшествия , МЧС , Хабаровский Край
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