Младенец перенес 25 сердечных приступов и выжил. Врачи в шоке

Великобритании зафиксирован невероятный случай: 9-месячный мальчик перенес 25 сердечных приступов в течение суток, но не только выжил, а еще и считается теперь полностью здоровым. Сейчас ему уже 1,5 года. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В течение первого года жизни Тео Фрай перенес 30 остановок сердца и 17 операций. В первый раз его доставили в больницу после того, как мать заподозрила у него заражение крови. Оказалось, что у мальчика проблемы с дугой аорты. Врачи обнаружили в сердце два отверстия. По этим причинам кровь не могла нормально циркулировать по организму малыша.

Тео сделали операцию. Но вскоре после того, как завершился период восстановления, он снова оказался в больнице. За его состоянием наблюдали около 40 врачей, и они были весьма озадачены. Родителям медики сказали, что у Тео сердечная недостаточность, необходима операция. Малыша прооперировали через четыре дня. Сразу после этого у него случился сердечный приступ, а затем еще один, когда он находился в больнице. Врачи выявили у него сепсис. После курса лечения Тео отправили домой.

Через несколько месяцев родители заметили у мальчика слишком быстрое сердцебиение. В больнице наступила остановка сердца. Оно не билось в течение 12 минут. В течение следующих суток Тео перенес еще несколько сердечных приступов. Всего их насчитали 25. Врачи настояли на новой операции, хотя и не скрывали от родителей, что их ребенок может ее не перенести.

Во время операции доктор Рамана Дханнапунени увидел, что левый желудочек Тео покрыт рубцовой тканью. Именно это и было его главной проблемой. Врачу удалось восстановить нормальную работу сердца. Тео перевели из реанимации в общественную палату уже через два дня.