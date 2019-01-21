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На Камчатке погибла девушка, катавшаяся на привязанном к автомобилю тюбинге 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Катавшаяся на привязанном к автомобилю тюбинге 19-летняя девушка погибла на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого УМВД.
Отмечается, что происшествие произошло в Усть-Камчатском районе. По данным ведомства, тюбинг с девушкой был прицеплен к внедорожнику, за рулем которого сидел 29-летний мужчины без водительских прав.
"На закруглении проезжей части произошло открепление троса с места крепления, в результате чего "ватрушку" вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем Nissan Primera под управлением находившейся в состоянии алкогольного опьянения 25-летней жительницы поселка Усть-Камчатск. В результате ДТП 19-летняя гражданка скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что водитель Nissan Primera пыталась скрыться с места аварии, однако не справилась с управлением, допустила занос и съехала в кювет на трассе.
"В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд исследований. В отношении 25-летней гражданки составлено два административных протокола за оставление места ДТП и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", — отметается в сообщении полиции.
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Происшествия , Автоспорт , Видео , МВД
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