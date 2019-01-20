Мужчина проехался между вагонами в метро

Из-за странного поступка одного из пассажиров столичной подземки машинисту пришлось остановить движение поезда. Инцидент произошел на станции «Третьяковская»: молодой человек решил прокатиться между вагонами, но рискованная шалость не осталась не замеченной: пассажиры, увидевшие хулигана за дверями вагона, моментально сообщили о происшествии. Как сообщили свидетели, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а его одежда была порвана. Сам же нарушитель пожаловался на сильную резь в глазах. Выяснять все обстоятельства ЧП будут правоохранители, которые задержали неадекватного любителя острых ощущений.