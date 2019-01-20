В Магнитогорске обрушилась огромная часть взорвавшегося дома

Магнитогорске обрушилась крупная часть подъезда жилого дома, пострадавшего при взрыве газа. Очевидцы сняли случившееся на видео, одним из них поделился в воскресенье, 20 января, местный портал «Верстов. Инфо».

Глава компании, занимающейся сносом дома, заявил, что демонтаж был плановым, но накануне обрушения он сообщал иное: до понедельника конструкции должны устоять. На кадрах, появившихся в интернете, никакой спецтехники возле рухнувшей части подъезда нет. Издание добавляет, что жильцов тоже ни о каких работах не предупреждали, покинуть на время свои квартиры их не просили.