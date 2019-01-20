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Изнасилование дознавателя полицейскими: жертва не сможет стать адвокатом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: соцсети
Дознаватель из Уфы, обвинившая коллег в изнасиловании, не сможет получить статус адвоката. Об этом в интервью ГТРК "Башкортостан" рассказал адвокат, представитель республиканской Адвокатской палаты Ильдар Мухаметзянов.
"Информация о том, что бывший дознаватель из Уфы подала документы о присвоении ей статуса адвоката, не соответствует действительности", — рассказал адвокат.
По его словам, никаких заявок на присвоение статуса адвоката от нее не поступало.
Эксперт пояснил, что для допуска к квалификационным экзаменам для присвоения статуса адвоката необходим либо двухлетний стаж по юридической специальности, либо годовая стажировка в адвокатском образовании. Судя по материалам дела, ни тем, ни другим дознаватель не располагает.
23-летний дознаватель из Уфы в конце октября прошлого года обвинила трех коллег в изнасиловании. Инцидент, по ее словам, произошел в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району Башкирии. Трое полицейских: бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук и экс-начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии Эдуард Матвеев и Салават Галиев — арестованы. От прохождения теста на полиграфе потерпевшая отказалась.
В январе стало известно об увольнении дознавателя с формулировкой "совершение поступков, порочащих честь сотрудника полиции". В частности — за распитие спиртных напитков на рабочем месте. Позднее появилась информация о том, что после увольнения из МВД жертва группового изнасилования намерена стать адвокатом и уже подала документы на допуск к соответствующим экзаменам.
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Происшествия , Эдуард Матвеев , МВД , Уфа
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