Изнасилование дознавателя полицейскими: жертва не сможет стать адвокатом

Дознаватель из Уфы , обвинившая коллег в изнасиловании, не сможет получить статус адвоката. Об этом в интервью ГТРК "Башкортостан" рассказал адвокат, представитель республиканской Адвокатской палаты Ильдар Мухаметзянов.

"Информация о том, что бывший дознаватель из Уфы подала документы о присвоении ей статуса адвоката, не соответствует действительности", — рассказал адвокат.

По его словам, никаких заявок на присвоение статуса адвоката от нее не поступало.

Эксперт пояснил, что для допуска к квалификационным экзаменам для присвоения статуса адвоката необходим либо двухлетний стаж по юридической специальности, либо годовая стажировка в адвокатском образовании. Судя по материалам дела, ни тем, ни другим дознаватель не располагает.

23-летний дознаватель из Уфы в конце октября прошлого года обвинила трех коллег в изнасиловании. Инцидент, по ее словам, произошел в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району Башкирии. Трое полицейских: бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук и экс-начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии Эдуард Матвеев и Салават Галиев — арестованы. От прохождения теста на полиграфе потерпевшая отказалась.

В январе стало известно об увольнении дознавателя с формулировкой "совершение поступков, порочащих честь сотрудника полиции". В частности — за распитие спиртных напитков на рабочем месте. Позднее появилась информация о том, что после увольнения из МВД жертва группового изнасилования намерена стать адвокатом и уже подала документы на допуск к соответствующим экзаменам.