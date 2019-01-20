Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома 

Вести.Ru 42 минуты назад
В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами. Как рассказал ТАСС директор предприятия "РВС" Юрий Овчаров, работы прошли штатно.
"Сохраняемая часть шестого подъезда, который предполагается сохранить жилым, не получила ни единого повреждения", — сказал Овчаров.
По словам специалиста, технические колебания были в несколько раз ниже проектных и разлета осколков не произошло. Выполнена треть работ по сносу поврежденных подъездов. Ожидается, что на расселение жильцов и строительно-восстановительные работы понадобится год.
При обрушении перекрытий после взрыва 31 декабря 2018 года погибли 39 человек. 24 жильца были спасены.
Вести.Ru: последние новости
Пожар в Куршавеле: двое погибших, 14 пострадавших В Подмосковье машина с людьми упала с третьего этажа парковки. Видео Опубликованы фото с места жесткой посадки самолета в Марий Эл, где пострадали два человека
Происшествия , Видео , Магнитогорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет187
Помощник Путина высказался о претензиях Японии на Курилы7
Пленный украинский военный выдал планы Киева536
«Я не думала, что это зайдет так далеко»6
Названа причина смерти легендарного участника КВН5
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
03:33
Помощник Путина высказался о претензиях Японии на Курилы
Политика Азия
02:35
«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Происшествия Статьи
01:00
Внедорожник с людьми рухнул с третьего этажа парковки
Происшествия
00:48
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет
Армия Ближний Восток
00:10
В Куршавеле произошел пожар, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
00:42
Отдавший России Т-34 Лаос получил «Белых орлов»
Армия Оружие
04:00
Режиссёра фильма о блокаде Ленинграда вызвали на допрос
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение