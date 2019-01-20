«Я не думала, что это зайдет так далеко»

Минувшая суббота в Нагатинском суде Москвы была наполнена ожиданиями и откровениями. Все ждали выступления депортированных из Таиланда Насти Рыбки (настоящее имя Анастасия Вашукевич) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Обоих подозревают в сутенерстве. Суд должен был решить, помещать ли фигурантов под арест, но до этого дело так и не дошло. Зато собравшиеся в зале суда узнали много интересного о женской дружбе, администрации Трампа и загадочном тайском генерале. Корреспондентка «Ленты.ру» Мария Фролова оказалась в самой гуще событий и попыталась разобраться в запутанном сюжете этой истории.

Пришли к успеху

…О Насте Рыбке вся страна узнала в сентябре 2017 года: тогда по сети разошлось скандальное видео, где девушка вместе с подругой Сашей Травкой (Александрой Давыдовой) занималась сексом с неизвестным молодым человеком. Причем в самом центре Москвы, на набережной Тараса Шевченко. Подруги снимали друг друга на мобильник и смеялись. Уже потом Рыбка и Травка начнут оправдываться: мол, видео было постановкой и снималось для секс-тренинга. Якобы ролик вообще не предназначался для публикации, его украли со смартфона и слили в Telegram-каналы. Тем не менее, за эту выходку девушек все равно арестовали на семь суток.

Если для Рыбки эта история стала скандальным «дебютом», Травку в России уже знали. Незадолго до секса на набережной девушки, похожие на Рыбку и Травку, устроили откровенную фотосессию в Парке Горького. Травка разместила одну из публикаций СМИ по этому поводу у себя в Instagram с подписью «Вот что значит успех!». Тогда же, в сентябре 2017 года, она перестала активно вести соцсети.

О Рыбке вновь заговорили в феврале 2018 года, когда оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске . В его основу легли отрывки из книги Рыбки, где та рассказывала о соблазнении олигарха и дополняла свою историю фотографиями. Вскоре после этого расследования Рыбку, секс-тренера Алекса Лесли и еще десять граждан России и Белоруссии задержали в тайской Паттайе за проведение незаконного секс-тренинга. В итоге девушка и ее наставник провели в следственной тюрьме более девяти месяцев. 15 января Рыбка и Лесли по решению суда получили условные сроки — и были депортированы из Таиланда.

17 января обоих задержали в московском аэропорту Шереметьево . Гражданку Белоруссии Рыбку, летевшую в Минск через Москву, усадили в инвалидную коляску (она отказывалась идти самостоятельно), вывезли из транзитной зоны и отправили к следователю. Через день следствие отправило в суд ходатайство об аресте Рыбки и Лесли. Оба стали подозреваемыми по уголовному делу о вовлечении в занятие проституцией.

Как было заявлено в суде, показания на них дали две девушки — та самая Саша Травка и некая Насыр, чьи полные данные не раскрывались. По данным «Ленты.ру», следствие считает, что преступления совершались с января 2017 года по март 2018 года — «неустановленные лица вовлекали гражданок в занятие проституцией на улице Дербеневской [южный округ Москвы]».

«Пускай расслабится»

Избрание меры пресечения Рыбке и Лесли было назначено на минувшую субботу. Заседание должно было начаться в 14:00, но его перенесли на 18:30. В итоге собравшиеся журналисты 4,5 часа провели на улице под снегопадом, обмениваясь мнениями о деле Рыбки и российской судебной системе: в суд их не пускали, сославшись на выходной.

…Рыбку завели в зал суда около половины седьмого вечера. Она была в сером спортивном костюме с капюшоном на голове и черной куртке, которая была ей великовата. Может быть, она просто похудела после тайской тюрьмы — весит 45 килограммов, как сказала своему адвокату. Волосы собраны в две косички, которые она, видимо, нервничая, периодически расплетала и снова заплетала во время заседания. Хотя в начале девушка держалась вполне уверенно — спокойно смотрела в камеры и отвечала на вопросы, которые ей задавали журналисты.

Первым делом Рыбка попросила прощения у Олега Дерипаски.

— Я не думала, что это зайдет так далеко, — сказала девушка. — Может быть, кто-то считает, что я — это орудие [против Дерипаски], и люди, которые желают ему зла, просто воспользовались мной. Поэтому моя третья книга опубликована не будет. Никаких записей об Олеге Дерипаске больше не будет. Компрометировать его я больше не буду, поэтому пускай расслабится. Реально, мне хватит: одновременно уголовные дела [против меня] сфабрикованы в Таиланде, России и Белоруссии…

Потом Рыбка подтвердила, что в полицию на нее пожаловалась Саша Травка — правда, отметила, что та ей не подруга: «Она написала заявление, что я ее заставляла заниматься проституцией».

Потом в зал зашла судья Наталья Борисенкова и начала устанавливать личность Рыбки. Девушка рассказала, что родилась в белорусском Бобруйске, но у нее есть московская регистрация, оформить которую помог ее супруг. Правда, свой адрес в Москве задержанная назвать не смогла, поскольку там ни дня ни проживала. В ответ на вопрос, понятны ли Рыбке ее права, она попросила дать ей, «собственно, увидеть обвинение».

Для того, чтобы девушка смогла ознакомиться с материалами дела, судья Борисенкова объявила десятиминутный перерыв. Все это время Рыбка внимательно читала документ — и в какой-то момент подозвала к себе адвоката Дмитрия Зацаринского, обратив внимание на слово «установлено».

— Они уже установили? — в недоумении спросила она. — То есть, под домашний меня не выпустят?

— Я тебе потом расскажу, здесь много лишних ушей, — ответил юрист и стал что-то тихо объяснять девушке.

Через несколько минут Рыбке передали листок, секретарь попросила расписаться — подтвердить, что та ознакомилась с материалами дела.

— А это полные материалы? — спросила задержанная. — Там всего двое потерпевших. Секретарь подошла к «аквариуму» с Рыбкой и пояснила, что в материалах об избрании меры пресечения содержится только то, что предоставил следователь. После этого она стала диктовать девушке, что ей писать: ознакомилась с материалами, подпись, дата…

— Какое сегодня? — поинтересовалась Рыбка. Ей назвали дату, кто-то в суде, воспользовавшись моментом, громко поздравил всех с праздником Крещения. В зале заулыбались.

«Меня выставили каким-то бомжом»

Адвокат Зацаринский заявил ходатайство о переносе заседания: в суд не были поданы материалы о несовершеннолетнем ребенке Рыбки (в беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что у нее есть сын 2007 года рождения). Кроме того, по словам защитника, в судебных документах не были указаны данные о месте жительства и доходах его клиентки. Зацаринский также указал, что в уголовном деле нет протокола допроса второй потерпевшей — загадочной Насыр.

Прокурор поддержал адвоката и попросил продлить срок задержания Рыбке на 72 часа. «В данном виде рассмотрение невозможно», — отметил Зацаринский. Судья спросила мнение самой Рыбки: та ответила, что не возражает — но у нее есть некоторые замечания.

— Я сейчас прочитала материалы, меня там выставили каким-то бомжом. — Начала говорить она, но судья прервала ее и начала перечислять документы — протокол задержания подозреваемого, протокол допроса и копия паспорта.

— Мне интересно, когда я смогу вообще прокомментировать заявление Давыдовой [Саши Травки]? — громко поинтересовалась Рыбка.

— Какие-то дополнения будут? — ответила вопросом судья.

— Она наврала. Целиком и полностью.

Судья удалилась для принятия решения и вернулась через несколько минут. Она зачитывала решение быстро, едва разборчиво: продлить срок задержания Анастасии Вашукевич на 72 часа и отложить заседание до 22 января. Рыбку вывели из зала суда. Она шла молча, спокойно, не надевая капюшон.

«Конец истории — это наша смерть»

Вслед за Рыбкой завели Лесли. Он был одет во все черное и ни перед кем не извинялся, а с ходу обвинил в случившемся американцев и Навального.

— Я подозреваю, что все это неслучайно, — сказал Лесли. — Такое ощущение, что Алексей Навальный очень хочет кровавой расправы над своими героями. Конец истории для него — это наша смерть (…). Неслучайно нас так встречали, выводили из транзитной зоны… Это мое предположение, пока доказательств нет.

По мнению задержанного, за тайским делом стоит администрация президента США Дональда Трампа — она якобы «выделила людей, те встречались с русскими ребятами и с местным генералом, который сказал, что лично слышал заказ американцев».

—Я обещаю, что мы найдем [доказательства вмешательства Трампа] обязательно, — заявил Лесли. — Потому что в течение года, пока мы были в тайской тюрьме, работал человек — следователь Дмитрий. В Бангкоке у него есть все доказательства, что дело [против нас] сфабриковали.

После этого журналистов попросили закончить разговор и отойти от клетки, где сидел задержанный. Зашла судья и стала устанавливать его личность: Александр Кириллов, ранее не судим, занимается индивидуальным предпринимательством. Адвокат Светлана Сидоренко заявила ходатайство о приобщении к материалам дела характеристики на Лесли — в ней говорилось, что он занимается научной деятельностью, а его отец — пенсионер.

Кстати, родственников обоих задержанных в суде не было: их просто не пустили. Супруге Лесли пришлось несколько часов провести в такси у здания суда…

После того, как задержанный ознакомился с материалами дела, следователь попросил для него (как и ранее для Рыбки) 30 суток ареста. Прокурор, в свою очередь, снова попросил продлить срок задержания Лесли на 72 часа, чтобы дополнить материалы.

Его адвокаты, в отличие от защитников Рыбки, выступили против: защитник Сидоркина отметила, что уголовное дело возбудили еще в сентябре прошлого года — а значит, у следствия была возможность собрать все необходимые материалы. По ее мнению, при имеющемся объеме доказательств нет оснований для заключения Лесли под стражу.

— Чем занималось следствие пять месяцев — мне лично непонятно. — Поддержал коллегу Константин Кузьмин , другой адвокат задержанного. Сам Лесли попросил поместить его под домашний арест.

После того, как судья быстро и не разборчиво прочитала материалы дела, адвокат Сидоркина заявила, что ее подзащитный был задержан необоснованно: он просто проводил тренинги, как индивидуальный предприниматель, и платил с них налоги, а на него завели дело. Когда судья удалилась для принятия решения, Лесли вновь стал рассказывать о задержании в Таиланде, напоминая, что ситуацию может прояснить некий «следователь Дмитрий».

Судья вернулась через несколько минут и зачитала решение. Лесли, как и Рыбке, продлили срок задержания на 72 часа. Следующее заседание по их делу состоится 22 января.