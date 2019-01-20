Режиссёра фильма о блокаде Ленинграда вызвали на допрос

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СМИ сообщили о вызове режиссёра Алексея Красовского на допрос 

Говорит Москва + ещё 6 59 минут назад
Беседовать с автором скандального фильма «Праздник» будет следователь управления экономической безопасности московского главка МВД.
Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник, но причину вызова не уточнил.
Алексей Красовский — режиссёр фильма «Праздник», в котором повествуется о том, как семья чиновника готовится отмечать Новый год на тайной даче в блокадном Ленинграде. Фильм размещён на YouTube. Сегодня на несколько часов лента оказалась заблокирована. Представитель видеохостинга объяснил это системным сбоем.
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В беседе с телеканалом «Дождь» сказал, что ранее на допрос вызывали исполнительного продюсера фильма в Петербурге.
«Дело давно длится. Мне звонили люди, представляясь следователями, но следователи ли это или просто тролли, боты или сумасшедшие, я не знаю, документов я не видел. Следователь по борьбе с экономическими преступлениями пока ещё к себе не звал», — объяснил Красовский.
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