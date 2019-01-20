Мать двоих детей принесла себя в жертву ради ребёнка

Жительница Ирландии Дон Кроук отдала свою жизнь ради спасения шестилетней дочери своего друга. Мама двоих детей оттолкнула ребёнка, когда заметила, что на девочку катится джип.

Сама женщина не успела выбраться из-под колёс внедорожника и получила смертельные травмы. Маленькую пострадавшую доставили в больницу с переломанными тазовой костью и стопой. Её здоровью ничего не угрожает. Медики рассчитывают, что она сможет полностью восстановиться, пишет Life.ru.

Кроук преподавала в школе физкультуру. В знак скорби учебное учреждение на два дня прекратило работу. Полиция начала расследовать причины трагедии.

Ранее News.ru сообщал о спасённой семье в Красноярском крае. Родственники оказались запертыми в сломанной машине в 30-градусный мороз. У автомобиля отказал двигатель.