Внедорожник с людьми рухнул с третьего этажа парковки

Внедорожник с людьми в салоне рухнул с третьего этажа парковки

Автомобиль с двумя людьми в салоне вылетел с третьего этажа паркинга в Одинцове, передает телеканал Москва 24. Инцидент произошел днем 20 января. Парковка торгового центра расположена на улице Маршала Неделина. Черный Land Rover сломал защитное ограждение и упал прямо на проезжую часть. В результате внедорожник оказался лежащим колесами вверх. По предварительным данным, серьезно пострадал один человек. К месту ЧП прибыли МЧС и машина реанимации. Причины случившегося пока неизвестны. По словам очевидцев, за рулем находилась женщина.