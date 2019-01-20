Внедорожник с людьми рухнул с третьего этажа парковки

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Внедорожник с людьми в салоне рухнул с третьего этажа парковки 

Москва24 + ещё 8 1 час назад
Автомобиль с двумя людьми в салоне вылетел с третьего этажа паркинга в Одинцове, передает телеканал Москва 24. Инцидент произошел днем 20 января.
Парковка торгового центра расположена на улице Маршала Неделина. Черный Land Rover сломал защитное ограждение и упал прямо на проезжую часть. В результате внедорожник оказался лежащим колесами вверх.
По предварительным данным, серьезно пострадал один человек. К месту ЧП прибыли МЧС и машина реанимации. Причины случившегося пока неизвестны. По словам очевидцев, за рулем находилась женщина.
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