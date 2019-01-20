В Чечне около 123 тысяч человек остались без электроснабжения

Фото: Fotolia / sean824

Около 122,5 тысяч человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неисправности в электротехническом оборудовании, сообщает Минэнерго РФ Как следует из сообщения министерства, действием защит отключилась электросеть из-за неисправности на подстанции. "Без электроснабжения остались бытовые потребители Урус-Мартановского района, около 122,5 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей — 29 МВт", — говорится в сообщении ведомства. Температура наружного воздуха 8ºС. Ведомство отмечает, что ведутся аварийно-восстановительные работы.