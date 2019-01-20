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В Чечне около 123 тысяч человек остались без электроснабжения 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: Fotolia / sean824
Около 122,5 тысяч человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неисправности в электротехническом оборудовании, сообщает Минэнерго РФ.
Как следует из сообщения министерства, действием защит отключилась электросеть из-за неисправности на подстанции.
"Без электроснабжения остались бытовые потребители Урус-Мартановского района, около 122,5 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей — 29 МВт", — говорится в сообщении ведомства.
Температура наружного воздуха 8ºС. Ведомство отмечает, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
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