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На Байкале сгорело здание бывшего рыбозавода 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Здание бывшего рыбозавода сгорело в воскресенье на острове Ольхон на Байкале, площадь возгорания составила почти 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
"Здание неэксплуатируемое, бывший рыбозавод на острове Ольхон, в поселке Хужир. Летом использовалось как общежитие. Ветер с порывами до 31 м/с в первые минуты разнес огонь по всей площади, общая площадь пожара составила 1 тыс. 950 кв. м. Сейчас идет проливка и разборка строительных конструкций", — сказали в пресс-службе главка.
В ведомстве уточнили, что в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Рыбозавод на острове Ольхон был построен в 1930-х годах, в 1990-х годах предприятие пришло в упадок.
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