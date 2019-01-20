На Байкале сгорело здание бывшего рыбозавода

Здание бывшего рыбозавода сгорело в воскресенье на острове Ольхон на Байкале, площадь возгорания составила почти 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Здание неэксплуатируемое, бывший рыбозавод на острове Ольхон, в поселке Хужир. Летом использовалось как общежитие. Ветер с порывами до 31 м/с в первые минуты разнес огонь по всей площади, общая площадь пожара составила 1 тыс. 950 кв. м. Сейчас идет проливка и разборка строительных конструкций", — сказали в пресс-службе главка.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Рыбозавод на острове Ольхон был построен в 1930-х годах, в 1990-х годах предприятие пришло в упадок.