Директор отеля в Италии: россиянин погиб из-за шутки

Стали известны подробности гибели российского туриста в итальянских Альпах. Тот разбился насмерть, упав с балкона отеля в Италии . Причиной стала неудачная шутка.

Как сообщил директора гостиницы Никола Детторин, трагедия произошла всего через пять минут после заселения постояльцев. Супружеская пара с группой друзей заселились в три соседних номера на третьем этаже. Вскоре к стойке регистрации спустилась женщина, которая сообщила, что её муж упал с балкона.

«Как говорит женщина, он как будто бы собирался пошутить, попав из одной комнаты в другую через балкон, но не удержался на ограждении», — цитирует Детторино РИА Новости.

Сотрудники отеля прибыли на место ЧП спустя минуту, ещё через 20 минут приехали медики. Однако спасти жизнь россиянина так и не удалось. Он получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался примерно через полчаса после падения.

Детторино уточнил, что трагедия случилась в канун дня рождения мужчины, которому 20 января должно было исполниться 42 года.

Как ранее cообщал News.ru, турист погиб под окнами отеля на горнолыжном курорте Корвара. Это одно из популярных мест в итальянских Альпах.