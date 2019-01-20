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Директор отеля в Италии: россиянин погиб из-за шутки 

News.ru 42 минуты назад
Фото: DanitaDelimont/Global Look Press
Стали известны подробности гибели российского туриста в итальянских Альпах. Тот разбился насмерть, упав с балкона отеля в Италии. Причиной стала неудачная шутка.
Россиянин выпал с балкона на курорте в Альпах
Как сообщил директора гостиницы Никола Детторин, трагедия произошла всего через пять минут после заселения постояльцев. Супружеская пара с группой друзей заселились в три соседних номера на третьем этаже. Вскоре к стойке регистрации спустилась женщина, которая сообщила, что её муж упал с балкона.
«Как говорит женщина, он как будто бы собирался пошутить, попав из одной комнаты в другую через балкон, но не удержался на ограждении», — цитирует Детторино РИА Новости.
Сотрудники отеля прибыли на место ЧП спустя минуту, ещё через 20 минут приехали медики. Однако спасти жизнь россиянина так и не удалось. Он получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался примерно через полчаса после падения.
Детторино уточнил, что трагедия случилась в канун дня рождения мужчины, которому 20 января должно было исполниться 42 года.
Как ранее cообщал News.ru, турист погиб под окнами отеля на горнолыжном курорте Корвара. Это одно из популярных мест в итальянских Альпах.
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Происшествия , РИА Новости , Италия
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