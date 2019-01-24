Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выжившей в горах Урала туристке ампутируют обе ступни 

РИА Новости + ещё 61 2 часа назад
Фото: © Depositphotos / sudok1
Состояние туристки, найденной живой спустя трое суток после пропажи в горах Урала, оценивается как крайне тяжелое, из-за ухудшения ее состояния утром в четверг врачи приняли решение об ампутации ей обеих ступней, сообщила РИА Новости пресс-секретарь больницы № 40 в Екатеринбурге Инна Абелинскене.
Ранее ГУМЧС по региону сообщало, что в субботу пять туристов из Екатеринбурга направились от турбазы "Серебрянский камень" в пятикилометровый поход на Сухогорский (Казанский) камень. При подъеме на горную вершину из-за снегопада группа начала спуск, во время которого две женщины пропали. Поисковая операция продолжалась трое суток. Во вторник группа спасателей обнаружила женщин — одна из них скончалась, вторая в тяжелом состоянии была госпитализирована в Краснотурьинск.
По словам Абелинскене, пациентка была доставлена в ожоговый центр Городской клинической больницы №40 вертолетом центра медицины катастроф вечером 23 января и помещена в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии.
"Осмотрена сосудистыми и ожоговыми хирургами, констатировано обморожение 4 степени обеих стоп и нижней трети голеней. Чуть слабее поражены кончики пальцев рук", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что ранним утром в четверг состояние женщины начало ухудшаться, в связи с чем врачи решили немедленно проводить операцию.
"Сейчас идет операция по ампутации обеих ступней и чуть выше на 10 сантиметров, нижняя треть голени", — уточнила Абелинскене.
Последние новости
Ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры Европа отомстила Украине Действия Собчак после драки Виторгана с Богомоловым попали на видео
Комментарии1
Происшествия , МЧС , РИА Новости , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карьера Рогозина повисла на волоске255
Назван инструмент для уничтожения Украины158
Россия попрощалась с договором о ракетах2
Войска ЦВО подняли по тревоге в 15 регионах РФ12
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям6
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
00:30
Рыболов поджег лунку на Иртыше
Общество
02:58
Карьера Рогозина повисла на волоске
Наука и техника Статьи
00:39
Хлопок произошел в жилом доме в Москве
Происшествия
05:08
Никита Джигурда не использует кукол вуду
Шоу-бизнес
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
02:39
«Майдан» в Венесуэле: слышны взрывы
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение