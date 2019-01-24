Выжившей в горах Урала туристке ампутируют обе ступни

Состояние туристки, найденной живой спустя трое суток после пропажи в горах Урала, оценивается как крайне тяжелое, из-за ухудшения ее состояния утром в четверг врачи приняли решение об ампутации ей обеих ступней, сообщила РИА Новости пресс-секретарь больницы № 40 в Екатеринбурге Инна Абелинскене.

Ранее ГУМЧС по региону сообщало, что в субботу пять туристов из Екатеринбурга направились от турбазы "Серебрянский камень" в пятикилометровый поход на Сухогорский (Казанский) камень. При подъеме на горную вершину из-за снегопада группа начала спуск, во время которого две женщины пропали. Поисковая операция продолжалась трое суток. Во вторник группа спасателей обнаружила женщин — одна из них скончалась, вторая в тяжелом состоянии была госпитализирована в Краснотурьинск.

По словам Абелинскене, пациентка была доставлена в ожоговый центр Городской клинической больницы №40 вертолетом центра медицины катастроф вечером 23 января и помещена в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии.

"Осмотрена сосудистыми и ожоговыми хирургами, констатировано обморожение 4 степени обеих стоп и нижней трети голеней. Чуть слабее поражены кончики пальцев рук", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что ранним утром в четверг состояние женщины начало ухудшаться, в связи с чем врачи решили немедленно проводить операцию.