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Пожар в Куршавеле: двое погибших, 14 пострадавших 

Вести.Ru + ещё 3 18 минут назад
Фото: кадр видео
Два человека погибли и не менее 14 пострадали в результате пожара на горнолыжном курорте Куршавель во французских Альпах. По сообщению телеканала BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, пожар вспыхнул около 4:30 (6:30 по Москве) в ночь на воскресенье, 20 января, на третьем, последнем этаже здания, где жили около 60 сезонных работников курорта, в том числе иностранцы.
Здание расположено в центральной части Куршавеля на площади Круазетт. Причина пожара пока не известна.
Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, десять получили легкие ранения. Тела двух погибших, личности которых пока не установлены, были найдены пожарными под обломками здания.
Всех обитателей здания эвакуировали и собрали в общем помещении. К 8:00 риск распространения огня, который тушили 70 пожарных, был исключен. На место пожара отправился субпрефект Альбервиля.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , Москва
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