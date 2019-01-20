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Женщина заколола возлюбленного в Подмосковье 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Жительница подмосковного Ногинска зарезала своего сожителя во время ссоры, вспыхнувшей между ними во время романтического ужина. Как отметили стражи порядка, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Труп мужчины 1987 года рождения был обнаружен поздней ночью 19 января. Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска нашли и его сожительницу — даму 1982 года рождения.
«Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — цитирует РИАМО сотрудника пресс-службы ГУ МВД по Московской области.
Представитель полиции отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Ранее News.ru писал, что замерзающие женщина и мужчина в состоянии алкогольного опьянения были найдены в Пермском крае. Инцидент произошёл в лесу близ посёлка Зюкайка. Врачи не смогли спасти женщину, которая умерла от переохлаждения. Её спутник находится в больнице.
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Комментарии14
Происшествия , МВД , РИАМО , Московская область , Ногинск
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