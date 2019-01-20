Женщина заколола возлюбленного в Подмосковье

Жительница подмосковного Ногинска зарезала своего сожителя во время ссоры, вспыхнувшей между ними во время романтического ужина. Как отметили стражи порядка, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Труп мужчины 1987 года рождения был обнаружен поздней ночью 19 января. Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска нашли и его сожительницу — даму 1982 года рождения.

«Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — цитирует РИАМО сотрудника пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

Представитель полиции отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Ранее News.ru писал, что замерзающие женщина и мужчина в состоянии алкогольного опьянения были найдены в Пермском крае. Инцидент произошёл в лесу близ посёлка Зюкайка. Врачи не смогли спасти женщину, которая умерла от переохлаждения. Её спутник находится в больнице.