СМИ сообщили о нападении «желтых жилетов» на съемочную группу в Бельгии

По данным телеканала, несколько сотен протестующих вышли на улицы бельгийского Намюра во второй половине дня 19 января. Тележурналисты попытались взять интервью у участников акции.

Журналисты пожаловались, что девушка из числа „желтых жилетов“, выхватила у них микрофон и начала кричать в него. В результате инцидента пострадала телекамера, репортаж не был закончен. Подана жалоба.