Бельгийские журналисты подверглись нападению участников акции «желтые жилеты. Съемочной группе повредили камеру. Инцидент произошел в городе Намюр, сообщил телеканал RTL.
По данным телеканала, несколько сотен протестующих вышли на улицы бельгийского Намюра во второй половине дня 19 января. Тележурналисты попытались взять интервью у участников акции.
Журналисты пожаловались, что девушка из числа „желтых жилетов“, выхватила у них микрофон и начала кричать в него. В результате инцидента пострадала телекамера, репортаж не был закончен. Подана жалоба.