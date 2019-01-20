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СМИ сообщили о нападении «желтых жилетов» на съемочную группу в Бельгии 

Вести.Ru + ещё 9 49 минут назад
Фото: www.vesti.ru
Бельгийские журналисты подверглись нападению участников акции «желтые жилеты. Съемочной группе повредили камеру. Инцидент произошел в городе Намюр, сообщил телеканал RTL.
По данным телеканала, несколько сотен протестующих вышли на улицы бельгийского Намюра во второй половине дня 19 января. Тележурналисты попытались взять интервью у участников акции.
Журналисты пожаловались, что девушка из числа „желтых жилетов“, выхватила у них микрофон и начала кричать в него. В результате инцидента пострадала телекамера, репортаж не был закончен. Подана жалоба.
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Происшествия , В мире , RTL Group , Бельгия
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