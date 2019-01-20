Алекс Лесли обвинил в преследовании Навального и администрацию Трампа

Нагатинский районный суд Москвы продлил срок задержания Александру Кириллову (Алекс Лесли) на 72 часа — до 22 января, передает с заседания корреспондент «Ленты.ру» . За это время следствие должно собрать доказательства его причастности к преступлению и аргументы, обосновывающие необходимость содержания под стражей.

Таким образом, судья Наталья Борисенкова удовлетворила ходатайство прокурора. Рассмотрение вопроса назначено на на 17:00 22 января.

На заседании суда сам Лесли выступил с речью, в которой обвинил в преследовании Алексея Навального и администрацию Трампа.

«В тайском суде содержатся доказательства, собранные одним из следователей, из которых однозначно следует, что уголовное преследование нас сфабриковано», — заявил он.

При этом задержанный не стал пояснять, как Навальный и Трамп причастны к уголовному делу о вовлечении в проституцию.

Во время слушаний становится известно, что уголовное дело в отношении Лесли и Рыбки было возбуждено еще 19 сентября 2018 года. Следователь попросил арестовать Кириллова на месяц, до 16 февраля. Прокурор ходатайствовал о продлении срока задержания на 72 часа, необходимых для сбора дополнительных материалов.

Адвокат Кириллова Светлана Сидоровна в своей речи сказала, что четырех месяцев достаточно для сбора всех доказательств, и то, что в деле их фактически нет, свидетельствует о невиновности задержанных. Она попросила освободить Кириллова. Сам Лесли был согласен на домашний арест.

В итоге суд отложил заседание, но при этом оставил Кириллова в изоляторе временного содержания. Аналогичное решение было принято ранее и в отношении Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки).

Оба задержанных убеждены, что написавшая на них заявление в полицию Анастасия Давыдова (Саша Травка, еще одна подопечная секс-тренера Алекса Лесли) просто-напросто их оклеветала. «Она соврала во всем, от первого до последнего слова», — заявила Настя Рыбка в суде.