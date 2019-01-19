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Погибшие летчики Су-34 запутались в парашютах 

Lenta.ru 51 минуту назад
Тела двух летчиков, которые погибли после инцидента с двумя истребителями-бомбардировщиками Су-34 в небе над Японским морем, были опутаны частями парашютной системы. Об этом изданию 47news рассказали в экстренных службах Сахалинской области.
Самолеты столкнулись днем по местному времени, управление над ними было потеряно. Экипажи двух самолетов (всего четыре человека) катапультировались и опустились на воду в Татарском проливе, вскоре там был запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя. В район, где, предположительно, находились летчики, первыми направились рыболовецкие траулеры.
Найдены тела летчиков Су-34
Один военный — как уточняет 47news, это штурман — был оперативно спасен и эвакуирован армейским вертолетом. Поиски других членов экипажей, которые продолжали находиться в ледяной воде, затянулись, и лишь ночью рыбаки судна «Электрон» обнаружили спасательный плот с одним пилотом. Утверждается, что его тело было связано фалом, парашют — пристегнут, а на голове был шлем. Сообщается, что это майор по имени Алексей.
Затем моряки с того же траулера нашли другой плот с телом еще одного летчика, которое было опутано парашютом и стропами. Его также забрал вертолет. Позднее «Электрон» отыскал третий спасательный плот, но тела на нем не было. Другие суда обнаружили в акватории сумку со снабжением и два фрагмента разбившихся самолетов.
Поиски четвертого летчика продолжились утром 19 января. К тому времени к операции уже подключились силы ВМФ, и от помощи траулеров отказались.
В Минобороны России эту информацию не комментировали. Об обнаружении тел двух погибших летчиков военные сообщали без подробностей.
Два Су-34, как передавал ТАСС, коснулись друг друга в ходе тренировочного полета 18 января над Японским морем в 35 километрах от берега. Причины аварии установит специальная комиссия, свою проверку организовала военная прокуратура. По данным источников, инцидент произошел в результате ошибки пилотирования.
Истребители-бомбардировщики Су-34 принимали участие в антитеррористической операции в Сирии. На одной из таких машин в 2009 году совершил полет тогдашний президент России Дмитрий Медведев.
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Комментарии75
Происшествия , Видео , Дмитрий Медведев , Министерство обороны , 47news.ru , Сахалинская Область
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