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Рыбка отказалась признавать вину и говорить о Дерипаске 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: Instagram
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), находясь в Нагатинском суде, свою вину по делу о вовлечении в занятие проституцией не признала. Наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы.
Кроме того, девушка добавила, что не собирается компрометировать российского бизнесмена Олега Дерипаску. Потому что ей "хватило".
Вашукевич была задержана с подельником Алексом Лесли (Александр Кириллов) в Таиланде 25 февраля 2018 года. Им вменили создание тайного сообщества за оказание секс-услуг и приговорили к 18 месяцам заключения. Через 9 месяцев их депортировали, остаток срока суд заменил на условный.
В Шереметьеве сразу по прилету их задержали.
Настя Рыбка и ее напарник Алекс Лесли получили известность после нашумевшего расследования оппозиционера Алексея Навального, передает "Интерфакс".
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Происшествия , Олег Дерипаска , Алексей Навальный , Александр Кириллов , Аэропорт Шереметьево , Интерфакс
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