Рыбка отказалась признавать вину и говорить о Дерипаске

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), находясь в Нагатинском суде, свою вину по делу о вовлечении в занятие проституцией не признала. Наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, девушка добавила, что не собирается компрометировать российского бизнесмена Олега Дерипаску . Потому что ей "хватило".

Вашукевич была задержана с подельником Алексом Лесли ( Александр Кириллов ) в Таиланде 25 февраля 2018 года. Им вменили создание тайного сообщества за оказание секс-услуг и приговорили к 18 месяцам заключения. Через 9 месяцев их депортировали, остаток срока суд заменил на условный.

Шереметьеве сразу по прилету их задержали.