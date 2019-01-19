Суд Норвегии арестовал россиянина за нападение

Окружной суд Осло суд арестовал на четыре недели 20-летнего гражданина России , который напал с ножом на посетительницу магазина в норвежской столице.

При этом полиция безопасности подозревает молодого человека в «совершении теракта на религиозной почве», сообщает местная телекомпания NRK. По её данным, обвиняемый сам считает своё преступление террористическим актом.

Посольство России в стране заявило, что находится в контакте с правоохранителями Норвегии.

Как ранее писал News.ru, россиянин прибыл в Норвегию из Швеции 17 января. Он напал с ножом на женщину, состояние пострадавшей оценивается как критическое.