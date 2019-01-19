Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд Норвегии арестовал россиянина за нападение 

News.ru 55 минут назад
Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Окружной суд Осло суд арестовал на четыре недели 20-летнего гражданина России, который напал с ножом на посетительницу магазина в норвежской столице.
При этом полиция безопасности подозревает молодого человека в «совершении теракта на религиозной почве», сообщает местная телекомпания NRK. По её данным, обвиняемый сам считает своё преступление террористическим актом.
Посольство России в стране заявило, что находится в контакте с правоохранителями Норвегии.
Как ранее писал News.ru, россиянин прибыл в Норвегию из Швеции 17 января. Он напал с ножом на женщину, состояние пострадавшей оценивается как критическое.
News.ru: последние новости
Истребители столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке Пять человек отравились угарным газом в Балашихе Школьницу в Петербурге избили за пост в соцсети
Происшествия , Криминал , Норвегия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские националисты предложили Лукашенко предать РФ354
Рыбка обратилась к Дерипаске
Настю Рыбку сдала полиции ее подруга38
Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси774
Захарова ответила Чубайсу на «бедную Россию»
Видео
05:12
США нанесли «сокрушительный удар» по России
США В мире
05:23
Пранкеры не смогли дозвониться Путину
Общество
04:39
Украинские националисты предложили Лукашенко предать РФ
В мире Украина
03:12
«Создал преступные схемы»: россиянина экстрадировали в США
Происшествия Статьи
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:00
На Лолиту подали в суд
Шоу-бизнес Другое
02:15
Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси
Украина В мире
02:51
Путин окунулся в проруби на Крещение
Политика
00:45
Валуев взбесил россиян прорубью с «подогревом»
Политика
01:02
Почти импичмент: что ждет Трампа
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение