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В одном из сел Мордовии найдены мертвыми четыре человека 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четверо мужчин погибли в селе Козловка на территории Мордовии, по предварительной версии, отравившись угарным газом. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по республике.
"Днем 19 января 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в частном доме в селе Козловка Атяшевского района тела 58-летнего хозяина дома и еще троих местных жителей в возрасте 37-58 лет. По данному факту Ардатовским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Республике Мордовия организовано проведение доследственной проверки", — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, предварительная причина смерти — отравление угарным газом. В информации также отмечается, что при осмотре места происшествия не установлено обстоятельств, указывающих на насильственный характер смерти.
Следователи продолжают выяснять подробности происшествия. Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти, добавляется в публикации.
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Комментарии
Происшествия , СКР , МВД , Республика Мордовия
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