В одном из сел Мордовии найдены мертвыми четыре человека

Четверо мужчин погибли в селе Козловка на территории Мордовии , по предварительной версии, отравившись угарным газом. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Днем 19 января 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в частном доме в селе Козловка Атяшевского района тела 58-летнего хозяина дома и еще троих местных жителей в возрасте 37-58 лет. По данному факту Ардатовским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Республике Мордовия организовано проведение доследственной проверки", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, предварительная причина смерти — отравление угарным газом. В информации также отмечается, что при осмотре места происшествия не установлено обстоятельств, указывающих на насильственный характер смерти.

Следователи продолжают выяснять подробности происшествия. Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти, добавляется в публикации.