В Балашихе пять человек отравились угарным газом

Пять человек, включая троих детей, отравились угарным газом в подмосковной Балашихе , один из пострадавших остается в больнице, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС "Поступило сообщение об отравлении людей угарным газом в частном доме в подмосковной Балашихе. Пять человек доставили в центральную районную больницу", — рассказал собеседник агентства. По его словам, после осмотра медики отпустили домой троих детей и мужчину. "Женщина остаётся в больнице", — уточнили в ведомстве. По предварительным данным, причиной утечки угарного газа послужила неисправность печки.