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В Балашихе пять человек отравились угарным газом 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пять человек, включая троих детей, отравились угарным газом в подмосковной Балашихе, один из пострадавших остается в больнице, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
"Поступило сообщение об отравлении людей угарным газом в частном доме в подмосковной Балашихе. Пять человек доставили в центральную районную больницу", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, после осмотра медики отпустили домой троих детей и мужчину. "Женщина остаётся в больнице", — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, причиной утечки угарного газа послужила неисправность печки.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Балашиха
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