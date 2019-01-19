В девятиэтажном доме в Архангельске произошел хлопок газа

Хлопок газа произошел в одной из квартир 9-этажного панельного дома в Архангельске . В результате происшествия никто не пострадал, сообщается в субботу на сайте Главного управления МЧС РФ по Архангельской области.

"Сегодня в Архангельске около 15:00 в 9-этажном панельном доме по ул. 40 лет Победы, 6 в одной из квартир восьмого этажа произошел хлопок бытового газа. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении ГУ МЧС по области.

На место были направлены два отделения пожарно-спасательной части, автолестница, отделение Архангельской областной службы спасения, дежурная служба пожаротушения, полиция, скорая, бригада горгаза.

Прибыв на место, спасатели установили, что в результате хлопка на кухне и в комнате одной из квартир было частично нарушено остекление, горения не было. В причинах происшествия разбираются. Сейчас на месте работают газовики, проводится проверка газового оборудования квартиры, добавили в ведомстве.

Происшествия с газом участились за последние два месяца в российских регионах. Так, в ночь на 16 декабря прошлого года в Вологде в результате взрыва газа в пятиэтажном доме погиб один человек. 31 декабря в Магнитогорске Челябинской области при взрыве бытового газа погибли 39 человек. В результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области 14 января погибли пять человек.