Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В девятиэтажном доме в Архангельске произошел хлопок газа 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Хлопок газа произошел в одной из квартир 9-этажного панельного дома в Архангельске. В результате происшествия никто не пострадал, сообщается в субботу на сайте Главного управления МЧС РФ по Архангельской области.
"Сегодня в Архангельске около 15:00 в 9-этажном панельном доме по ул. 40 лет Победы, 6 в одной из квартир восьмого этажа произошел хлопок бытового газа. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении ГУ МЧС по области.
На место были направлены два отделения пожарно-спасательной части, автолестница, отделение Архангельской областной службы спасения, дежурная служба пожаротушения, полиция, скорая, бригада горгаза.
Прибыв на место, спасатели установили, что в результате хлопка на кухне и в комнате одной из квартир было частично нарушено остекление, горения не было. В причинах происшествия разбираются. Сейчас на месте работают газовики, проводится проверка газового оборудования квартиры, добавили в ведомстве.
Происшествия с газом участились за последние два месяца в российских регионах. Так, в ночь на 16 декабря прошлого года в Вологде в результате взрыва газа в пятиэтажном доме погиб один человек. 31 декабря в Магнитогорске Челябинской области при взрыве бытового газа погибли 39 человек. В результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области 14 января погибли пять человек.
ТАСС: последние новости
Сильный ветер затрудняет поиски в районе столкновения самолетов Су-34 на Дальнем Востоке В Сумах неизвестные взорвали пиротехническое средство на входе в храм во время службы Пограничники Крыма задержали украинца, находившегося в приграничной зоне без документов
Комментарии
Происшествия , МЧС , Архангельск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские националисты предложили Лукашенко предать РФ162
Настю Рыбку сдала полиции ее подруга3
Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси669
США нанесли «сокрушительный удар» по России789
Умер «самый милый песик в мире»
Видео
05:12
США нанесли «сокрушительный удар» по России
США В мире
05:23
Пранкеры не смогли дозвониться Путину
Общество
04:39
Украинские националисты предложили Лукашенко предать РФ
В мире Украина
03:12
«Создал преступные схемы»: россиянина экстрадировали в США
Происшествия Статьи
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:00
На Лолиту подали в суд
Шоу-бизнес Другое
02:15
Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси
Украина В мире
02:51
Путин окунулся в проруби на Крещение
Политика
00:45
Валуев взбесил россиян прорубью с «подогревом»
Политика
01:02
Почти импичмент: что ждет Трампа
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение