В Дагестане узнали о необоснованных долгах за газ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело по факту мошенничества из-за необоснованного начисления долгов за газ населению Каякентского района. Об этом сказано в Instagram-аккаунте ведомства. «Прокуратурой республики и органами правоохраны выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления», — написали сотрудники ведомства. Сумма необоснованно начисленных долгов не указана. Отмечается, что ранее дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») было возбуждено на территории Карабудахкентского района. 18 января сообщалось, что что грозненский суд обязал региональный филиал «Газпрома» аннулировать задолженности населения за газ. Они были признаны безнадежными. Дочернее подразделение госкомпании «Газпром» — «Газпром межрегионгаз» — намерено опротестовать решение чеченского суда. После этого списать долги захотели власти Чувашской республики и Смоленской области. На следующий день сообщалось, что в Госдуме предложили списать коммунальные долги граждан по всей стране. Инициатива касается долгов сроком выше трех лет. Отмечается, что их невозможно взыскать даже в судебном порядке.