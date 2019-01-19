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Патрульный самолет США заметили у границ Крыма 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: Official U.S. Navy Page, Flickr
Boeing P-8A Poseidon разработан на базе пассажирского лайнера Boeing 737-800 и оснащен бортовой радиолокационной станцией и системой радиотехнической разведки.
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС Соединенных Штатов направляется к побережью Крыма.
Он вылетел с авиабазы в Италии и, достигнув границ полуострова, приступил к патрулированию. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
Boeing P-8A Poseidon разработан на базе пассажирского лайнера Boeing 737-800 и оснащен бортовой радиолокационной станцией и системой радиотехнической разведки.
Ранее, 14 января, американский самолет разведки также пролетел над территорией Приднестровской Молдавской Республики. Около 11 часов дня Beech MC-12W Liberty вошел в воздушное пространство Украины западнее Одессы и пролетел вдоль всей восточной границы Республики Молдова.
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Происшествия , Boeing , ТК "Звезда" , Республика Крым , США
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