Патрульный самолет США заметили у границ Крыма

Boeing P-8A Poseidon разработан на базе пассажирского лайнера Boeing 737-800 и оснащен бортовой радиолокационной станцией и системой радиотехнической разведки.

Он вылетел с авиабазы в Италии и, достигнув границ полуострова, приступил к патрулированию. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Boeing P-8A Poseidon разработан на базе пассажирского лайнера Boeing 737-800 и оснащен бортовой радиолокационной станцией и системой радиотехнической разведки.

Ранее, 14 января, американский самолет разведки также пролетел над территорией Приднестровской Молдавской Республики. Около 11 часов дня Beech MC-12W Liberty вошел в воздушное пространство Украины западнее Одессы и пролетел вдоль всей восточной границы Республики Молдова.