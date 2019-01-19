Самолет российской авиакомпании совершил вынужденную посадку в Волгограде

Однако причиной этого стала не техническая неисправность авиалайнера — сразу пять человек на его борту почувствовали себя плохо, сообщает телеграм-канал Mash.

На летном поле пассажиров с признаками отравления встречала скорая помощь. Госпитализированы были четыре человека, пятый пассажир решил продолжить путешествие.

Причина инцидента устанавливается. Пока неясно, что конкретно спровоцировало ухудшение самочувствия людей.