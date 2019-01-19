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Самолет российской авиакомпании совершил вынужденную посадку в Волгограде 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Самолёт авиакомпании «Уральских авиалиний», вылетевший из Москвы в Дубай совершил вынужденную посадку в Волгограде.
Однако причиной этого стала не техническая неисправность авиалайнера — сразу пять человек на его борту почувствовали себя плохо, сообщает телеграм-канал Mash.
На летном поле пассажиров с признаками отравления встречала скорая помощь. Госпитализированы были четыре человека, пятый пассажир решил продолжить путешествие.
Причина инцидента устанавливается. Пока неясно, что конкретно спровоцировало ухудшение самочувствия людей.
Происшествия , Уральские авиалинии , Волгоград , Дубай , Москва
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