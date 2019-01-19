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СК проверит данные об убийстве медведя в Пермской крае 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Robert Haasmann/imagebroker.com/Global Look Press
Следователи Пермского края приступили к доследственной проверке после информации о том, что чиновники незаконно охотились на территории Кочевского района.
По данным пресс-службе регионального управления СКР, охота велась на медведя и рысь. Как сообщали местные СМИ, среди охотников находились глава одного из поселений в Пермском крае и его знакомый — бывший топ-менеджер энергетической компании. Они якобы стреляли в спящего в берлоге медведя.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что петиция с требованием отправить в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко опубликована в Интернете. Общественность припомнила чиновнику убийство спящего медведя. Документ подписали более 20 тысяч граждан
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Происшествия , Сергей Левченко , Интерфакс , Пермский Край
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