СК проверит данные об убийстве медведя в Пермской крае

Следователи Пермского края приступили к доследственной проверке после информации о том, что чиновники незаконно охотились на территории Кочевского района.

По данным пресс-службе регионального управления СКР, охота велась на медведя и рысь. Как сообщали местные СМИ, среди охотников находились глава одного из поселений в Пермском крае и его знакомый — бывший топ-менеджер энергетической компании. Они якобы стреляли в спящего в берлоге медведя.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, передаёт «Интерфакс»