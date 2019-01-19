Грунт вновь просел на Ферганской улице в Москве

Участок Ферганской улицы в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы вновь перекрыт. Причиной стало второе за неделю проседание грунта.

«На улице Ферганская проседание грунта. Перекрыт участок от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина», — говорится в Twitter Московского транспорта.

Водителям этот участок рекомендовано объезжать.

Как писал News.ru, 16 января водителям также рекомендовали объезжать участок улицы Ферганской в связи с ремонтными работами. За день до этого там треснул асфальт и образовалось проседание грунта около десяти метров в диаметре и полметра шириной.