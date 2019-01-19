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При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек 

РИА Новости + ещё 1 21 минуту назад
Фото: © Flickr / Tobias
В Мексике в результате взрыва на трубопроводе Туспан-Тула погибли по меньшей мере 20 человек, 71 ранен, сообщил губернатор штата Идальго Омар Файяд изданию Financiero.
Взрыв произошел, когда на месте незаконной врезки собрались не менее 350 местных жителей, чтобы собрать в бидоны и канистры топливо. Местные власти сообщают, что к месту трагедии направились представители компании Pemex и военные.
"Я дал инструкции главе МВД Идальго Симону Варгасу Агилару помочь семьям пострадавших. Нас поддерживает федеральное правительство всем необходимым, чтобы решить эту ситуацию", — написал Файяд в своем микроблоге в Twitter.
Из зоны ЧП эвакуированы жители, территория закрыта. Пострадавших с тяжелыми ожогами направят в два госпиталя в Мехико. Мэр столицы Клаудия Шейнбаум сообщила, что к месту трагедии власти города направляют четыре медицинских вертолета.
Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, объявивший ранее настоящую войну похитителям топлива, заявил, что власти помогут пострадавшим.
С начала года новое правительство Мексики реализует стратегию борьбы с хищениями бензина. Власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска. Все это уже привело к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и вызвало многочасовые очереди на заправках.
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Происшествия , МВД , Мексика
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