Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рыбка сравнила условия в СИЗО с тюрьмой в Тайване 

Рамблер 1 час назад
Фото: GETTY IMAGES
Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) в беседе с членами общественной наблюдательной комиссии назвала изолятор временного содержания (ИВС) «Зябликово» пятизвездочным отелем.
«Здесь просто космос. Пятизвездочный отель. Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще если сравнивать местные условия и тайские — там мы чудом выжили», — передает слова Рыбки «Московский комсомолец».
По словам девушки, она и ее друзья постоянно конфликтовали с другими заключенными из-за места в камере, которого не хватало. От риса, которым кормили в тюрьме, отказывались даже тайцы. А последние дни их поместили в камеру, где не было туалета.
Вашукевич назвала задержание в Шереметьево «подлым обманом».
«Мне сказали, что в Шереметьево нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый обман», — считает она.
Напомним, накануне Настя Рыбка и другие фигуранты дела об организации незаконного секс-тренинга в Паттайе были доставлены из Таиланда в Москву. В аэропорту Шереметьево их встретили сотрудники МВД. Четверо прибывших, в том числе Рыбка и ее наставник Алекс Лесли (Александр Кириллов), были задержаны по подозрению в вовлечении в занятие проституцией и помещены в следственный изолятор «Зябликово».
Комментарии
Происшествия , Александр Кириллов , Аэропорт Шереметьево , МВД , ФСИН , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены тела летчиков Су-34475
Взрыв произошел у входа в собор УПЦ8
Трамп признал готовность США ударить по России995
Дознавательницу постигла судьба насильников240
Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу331
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение