Рыбка сравнила условия в СИЗО с тюрьмой в Тайване

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) в беседе с членами общественной наблюдательной комиссии назвала изолятор временного содержания (ИВС) «Зябликово» пятизвездочным отелем.

«Здесь просто космос. Пятизвездочный отель. Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще если сравнивать местные условия и тайские — там мы чудом выжили», — передает слова Рыбки «Московский комсомолец».

По словам девушки, она и ее друзья постоянно конфликтовали с другими заключенными из-за места в камере, которого не хватало. От риса, которым кормили в тюрьме, отказывались даже тайцы. А последние дни их поместили в камеру, где не было туалета.

Вашукевич назвала задержание в Шереметьево «подлым обманом».

«Мне сказали, что в Шереметьево нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый обман», — считает она.