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Спасатели обнаружили тело третьего летчика Су-34
РИА Новости
17 минут назад
Фото:
Р-Спорт
Комментарии
В районе проведения поисковой спасательной операции обнаружено тело третьего летчика Су-34 без признаков жизни, сообщает
Минобороны РФ
.
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