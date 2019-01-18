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Спасатели обнаружили тело третьего летчика Су-34 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: Р-Спорт
В районе проведения поисковой спасательной операции обнаружено тело третьего летчика Су-34 без признаков жизни, сообщает Минобороны РФ.
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Происшествия , Армия , Министерство обороны
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