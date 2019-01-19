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Следствие попросило суд арестовать Рыбку и Лесли 

РИА Новости + ещё 40 3 часа назад
Фото: AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
Нагатинский районный суд Москвы получил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), которых подозревают в вовлечении в занятие проституцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Виктория Белова.
"Следствие просит избрать подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей", — рассказала пресс-секретарь.
С пятницы Вашукевич, Кириллов и ещё два человека, задержанные в Шереметьево по прилету из Таиланда, находились в изоляторе в Зябликово. Их подозревают в вовлечении в занятие проституцией в составе группы лиц. Максимальная санкция — шесть лет лишения свободы.
Рыбку, Лесли и еще пять россиян и белорусов ранее депортировали из Таиланда. Ещё один фигурант дела пока остаётся в центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке.
Восемь россиян и белорусов, в числе которых Рыбка и Лесли, были арестованы в гостинице Паттайи в феврале 2018 года во время "секс-тренинга". Первоначально их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда, затем эти обвинения были заменены на новые — создание тайного преступного сообщества, предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы и сводничество. Суд в Таиланде 15 января приговорил их к условным срокам, что открыло путь к их депортации.
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Происшествия , Александр Кириллов , Виктория Белова , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Москва
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