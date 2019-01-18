Врачи скорой помощи, прибывшие к Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич) в следственный изолятор, не стали ее госпитализировать. Об этом, как передает РИА «Новости», рассказал адвокат Александр Молохов.
Ранее сообщалось, что Рыбка простудилась после длительного пребывания в автозаке без теплых вещей. В следственном изоляторе у нее поднялась высокая температура, после чего к ней вызвали медиков.
В данный момент Рыбка и другие фигуранты дела находятся в ИВС Зябликово, в пятницу с ними, по словам адвокатов, возможно, будут проводиться следственные действия. Ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения будет рассматриваться в субботу в Нагатинском суде Москвы.
Напомним, накануне Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) и другие фигуранты дела об организации незаконного секс-тренинга в Паттайе были доставлены из Таиланда в Москву. В аэропорту Шереметьево их встретили сотрудники МВД. Четверо прибывших, в том числе Рыбка и ее наставник Алекс Лесли (Александр Кириллов), были задержаны по подозрению в вовлечении в занятие проституцией.