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Врачи не стали госпитализировать Настю Рыбку 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Врачи скорой помощи, прибывшие к Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич) в следственный изолятор, не стали ее госпитализировать. Об этом, как передает РИА «Новости», рассказал адвокат Александр Молохов.
Ранее сообщалось, что Рыбка простудилась после длительного пребывания в автозаке без теплых вещей. В следственном изоляторе у нее поднялась высокая температура, после чего к ней вызвали медиков.
В данный момент Рыбка и другие фигуранты дела находятся в ИВС Зябликово, в пятницу с ними, по словам адвокатов, возможно, будут проводиться следственные действия. Ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения будет рассматриваться в субботу в Нагатинском суде Москвы.
Напомним, накануне Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) и другие фигуранты дела об организации незаконного секс-тренинга в Паттайе были доставлены из Таиланда в Москву. В аэропорту Шереметьево их встретили сотрудники МВД. Четверо прибывших, в том числе Рыбка и ее наставник Алекс Лесли (Александр Кириллов), были задержаны по подозрению в вовлечении в занятие проституцией.
Комментарии1
Происшествия , Александр Кириллов , Аэропорт Шереметьево , МВД , ФСИН
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