Врачи не стали госпитализировать Настю Рыбку

Врачи скорой помощи, прибывшие к Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич) в следственный изолятор , не стали ее госпитализировать. Об этом, как передает РИА «Новости», рассказал адвокат Александр Молохов.

Ранее сообщалось, что Рыбка простудилась после длительного пребывания в автозаке без теплых вещей. В следственном изоляторе у нее поднялась высокая температура, после чего к ней вызвали медиков.

В данный момент Рыбка и другие фигуранты дела находятся в ИВС Зябликово, в пятницу с ними, по словам адвокатов, возможно, будут проводиться следственные действия. Ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения будет рассматриваться в субботу в Нагатинском суде Москвы.