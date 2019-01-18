Найдено тело летчика Су-34

Летчика одного из столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей Су-34 обнаружили мертвым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Спасательное судно подняло тело летчика из Татарского пролива без признаков жизни, заявили в ведомстве. Спасательная операция продолжается.

«В поисковых мероприятиях задействованы самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолеты Ми-8. Также в районе катапультирования ведут поиск пять судов. Еще шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота идут в район поиска», — уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что над Татарским проливом в Хабаровском крае в воздухе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. В Минобороны подтвердили, что спасатели обнаружили живым одного из летчиков, он находится в удовлетворительном состоянии. Экипаж истребителя Су-34 состоит из двух человек.