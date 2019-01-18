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Найдено тело летчика Су-34 

Рамблер 38 минут назад
Летчика одного из столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей Су-34 обнаружили мертвым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
Спасательное судно подняло тело летчика из Татарского пролива без признаков жизни, заявили в ведомстве. Спасательная операция продолжается.
Два Су-34 столкнулись в воздухе
«В поисковых мероприятиях задействованы самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолеты Ми-8. Также в районе катапультирования ведут поиск пять судов. Еще шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота идут в район поиска», — уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что над Татарским проливом в Хабаровском крае в воздухе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. В Минобороны подтвердили, что спасатели обнаружили живым одного из летчиков, он находится в удовлетворительном состоянии. Экипаж истребителя Су-34 состоит из двух человек.
Происшествия , Армия , Видео , Министерство обороны
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