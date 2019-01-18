Опубликовано новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии

Опубликовано новое видео о члене банды Цапков Вячеславе Цеповязе, осужденном на 20 лет лишения свободы и отбывающем наказание в колонии строгого режима в Приамурье, автор ролика — Сергей Перин, ранее уже публиковавший фото и видео об осужденном.

В новом ролике мужской голос за кадром, принадлежащий якобы Цеповязу, проводит экскурсию по пасеке. Человек показывает свою спальню, оборудованную в отдельном вагончике, а также место, где, по его словам, он пьет чай и играет в нарды. В кадре также большое количество пчелиных ульев.

"Вот это где улики хранятся, заходим, это где мед хранится, это где я сплю. Сейчас я свет включу — вагончик, где спит начальник пасеки. Это где проходит трапеза вечерняя, нарды, ну и ужин. Вечером тут сижу, чаек пью, в нарды с Ванькой играю, турничок тут", — комментирует голос за кадром.

"На данном видео Цеповяз рассказывает о своей жизни, это его голос", — уточнил РИА Новости автор ролика Перин. Ранее адвокаты Цеповяза Роман Боков и Эльбрус Муртазов рассказывали РИА Новости, что он некоторое время работал в колонии на пасеке. Перин также заявил агентству, что "был вынужден, для безопасности, взять псевдоним".

В ноябре 2018 года ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура . По данным ФСИН, в отношении руководства колонии, где содержится Цеповяз, идет проверка в рамках уголовного дела, а начальник приамурской УФСИН привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Генпрокуратура 17 января завела еще одно уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами колонии №3, установив после проверки, что должностные лица колонии принимали подарки, в том числе улья для использования на пасеке, а администрация колонии заключала договоры найма с родственниками отбывающих наказание в колонии, давала осужденным дополнительные свидания.

Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.