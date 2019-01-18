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Перекрывших Арбат блогеров арестовали 

Рамблер 37 минут назад
Фото: @ karinakross
Блогеров Давида Манукяна и Карину Лазарьянц, перекрывших улицу Новый Арбат для съемок клипа, арестовали на 10 суток, передает РЕН ТВ.
Пресненский районный суд Москвы признал Манукяна и Лазарьянц виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового пребывания граждан в общественных местах, публичные призывы к массовому одновременному пребыванию в общественных местах»).
Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой Манукян и Лазарьянц обсуждают, как перекроют проезжую часть, а затем танцуют посреди дороги под аккомпанемент следующих позади люксовых машин. Съемки были сделаны 13 января в районе дома номер 15 по Новому Арбату.
Происшествия , РЕН ТВ
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