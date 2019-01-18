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Суд арестовал на 10 суток блогеров, перекрывших Новый Арбат для съемок 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресненский суд арестовал блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна на 10 суток за то, что они перекрыли Новый Арбат, чтобы снять клип, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Ранее в интернете появилось видео блогеров, которые перекрыли ради съемок клипа несколько полос на Новом Арбате в Москве.
"Постановлением суда Манукян и Лазарьянц признаны виновными по статье 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка — ред.), им назначено наказание в виде 10 суток административного ареста", — сказал Черников агентству.
Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы назвал поведение блогеров, которые самовольно перекрыли несколько полос на столичном Новом Арбате ради съемок клипа, глупым и недопустимым. В ЦОДД подчеркнули, что перекрытие даже одной полосы создает серьезный коллапс, из-за которого страдают и водители, и пассажиры наземного транспорта, и городские службы, такие как скорая помощь, МЧС и другие. Подобная выходка, отметили в ЦОДД, не останется без внимания соответствующих органов.
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Происшествия , Алексей Черников , МЧС , РИА Новости , Москва
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