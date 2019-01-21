Подозреваемый в избиении сотрудника полиции в городе Азов заключен под стражу по ходатайству следователя. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ по Ростовской области.
Ранее ТАСС сообщал о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти после нападения 35-летнего жителя Симферополя на полицейского в отделе полиции в Азове. По предварительной информации пресс-службы СК РФ по Ростовской области, подозреваемый состоит на учете у психиатра. Его задержали на месте преступления.
"По версии следствия, утром 18 января подозреваемый подошел к административному зданию МО МВД России "Азовский", где нанес сотруднику полиции множественные удары кулаками в область лица. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в пресс-службе ведомства.